Барнаул, 19 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5953 человек, причём сразу 29 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 782 (-8 за сутки), из них 276 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 158 человек, +63 за сутки) и ОРВИ (56 375 человек, +297за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1313 детей (+52 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (83 471 человек, +474 за сутки) новый вирус победили 60 578 человек (всего +98 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6436 (+1706) за сутки.

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