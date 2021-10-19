Москва, 19 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Злоумышленники стали в 2,5 раза чаще осуществлять DDoS-атаки против российских компаний по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в отчёте, подготовленном экспертами «Ростелекома».

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Эксперты подсчитали число атак за три квартала 2021 года. Оно в 2,5 раза больше, чем число атак за тот же период в 2020 году. В основном атаки направлены против финансовых организаций, государственного сектора, сферы онлайн-торговли. Дата-центры и гейминг по сравнению с прошлым годом атакуют меньше.

Больше всего атак — 60% — приходится на организации в Москве. Здесь же атаки и самые мощные — в среднем более 70 Гбит/с.

Против банков DDoS-атаки стали направлять в 3,5 раза чаще, против участников онлайн-торговли — на 20% чаще. Самая долгая атака длилась около 4,5 дней против 3 дней в минувшем году.

В «Ростелекоме» отметили, что мощность и сложность DDoS-атак ежегодно увеличивается, так как хакеры активно пользуются более масштабными ботнетами. Эти устройства взламываются через всё новые и новые уязвимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американской корпорации Microsoft заявили, что с территории России осуществлялось 58% кибератак в период с июля 2020 года по июнь 2021 года.

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