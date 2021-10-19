Киев, 19 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Победительница конкурса «Мисс Вселенная Украина» Анна Неплях ответила на критику украинских националистов из-за использования ею русского языка в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», — сказала она на украинском в видеообращении, опубликованном в Instagram.

По её словам, она как человек, выросший в русскоязычной семье в городе Днепр, где 90% населения используют русский язык, заслуживает уважения и того, чтобы самовыражаться на удобном для себя языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницком (областной центр в центральной части Украины) местная жительница потребовала от одного из полицейских, прибывших на вызов, говорить с ней исключительно на украинском языке. Когда сотрудник полиции отказался выполнять требование женщины и продолжил обращаться к ней на русском языке, женщина начала говорить, что «не понимает язык агрессора».

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