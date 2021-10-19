Абакан, 19 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии COVID-19 диагностировали у 160 человек, выздоровели 285 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в республиканском правительстве.

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С начала 2021 года в регионе выявлено 23 959 случаев коронавирусной инфекции. Амбулаторно в настоящее время лечатся 4344 жителя Хакасии, у которых выявлен коронавирус. В стационарах находятся 1327 человек, в том числе 16 — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Хакасии было подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 96 человек.