Уфа, 19 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

74.mchs.gov.ru Метель

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20 октября в республике могут пройти дожди со снегом. Днем ожидается ветер с порывами до сильного. Столбик термометра ночью в регионе может опуститься до — 1 °C, днем температура воздуха может прогреться до +8°С.

21 октября в Башкирии также ожидается небольшой мокрый снег, ночью и утром на некоторых участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до — 7 °C, днем столбик термометра может подняться до отметки +5°С.