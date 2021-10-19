Ярославль, 19 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославле перенесли ремонт асфальта на Октябрьском мосту. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Yarnews.net Октябрьский мост в Ярославле

Обещание отремонтировать мост появилось перед выборами в Госдуму. Выборы прошли, а работы так и не начались. Новый срок ремонта — 2022 год.

«Принято решение о переносе ремонта Октябрьского моста на 2022 год. По результатам дополнительного обследования принято решение о замене температурных швов. Данный вид работ необходимо выполнить до укладки асфальтобетона. Выполнение возможно после проведения дополнительного аукциона. В текущем году будет сделан ямочный ремонт», — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Ремонт моста планировалось провести в рамках контракта на содержание городских дорог суммой около 50 млн рублей. В следующем году придётся проводить уже новые торги.