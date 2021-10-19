Белгород, 19 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Стая птиц попала в самолёт при разгоне в аэропорту Белгорода. Пилот прибегнул к экстренному торможению, сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Лобачев Владимир Аэропорт Белгород

По словам очевидцев, вечером 18 октября Superjet 100, следовавший по маршруту Белгород — Москва, вырулил на взлётно-посадочную полосу, начал разгоняться и внезапно резко затормозил. Как оказалось, в воздушное судно попала стая птиц. Пострадавших нет, самолёт обследовали специальные службы, и он с небольшим опозданием благополучно вылетел.

По данным Интерфакс, на борту находилось 46 пассажиров и пять членов экипажа.