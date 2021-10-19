Москва, 19 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, поручил правительству РФ совместно с властями Сахалина и руководством «Газпрома» оценить целесообразность создания завода по производству топлива в островном регионе, сообщается на сайте Кремля.

Алексей Лукашевич Сахалин

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Уточняется, что на Сахалине необходимо собственное производство авиационного керосина, бензина и дизтоплива. В качестве сырья может быть использован газовый концентрат.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, которая состоялась 3 сентября во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда Сахалину денежные средства на расселение аварийного жилого фонда.