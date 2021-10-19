Тбилиси, 19 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Грузии правоохранители задержали троих человек в рамках расследования дела об убийстве гражданки России. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщил адвокат Сосо Коркелия, который представляет интересы одного из задержанных.

Victor Задержание

Юрист сообщил, что его клиента обвиняют в сокрытии преступления. Двух остальных задержали, когда они они находились рядом с обвиняемым.

«Ни один из них не задержан в связи с убийством, — сказал адвокат. — От семьи знаю, что никакое знакомство их не связывало с погибшей».

По словам адвоката, второго задержанного обвинили в хранении наркотиков, а в чём обвиняют третьего задержанного, он не знает.

Напомним, в ночь на 18 октября в Тбилиси была убита приехавшая в Грузию из Хабаровска несколько лет назад Анастасия Ш. В нее несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия.