Вашингтон, 19 октября 2021, 09:28 — REGNUM Нынешнее противостояние КНР и США, которое многие уже окрестили новой холодной войной, было неизбежно. Тем не менее примечательным в случае с этими двумя державами было то, что Вашингтон во многом поспособствовал появлению своего конкурента, пишет Джон Миршаймер в статье, вышедшей 19 октября в Foreign Affairs.
Тем не менее некоторые зловещие признаки были: в Китае проживало почти в пять раз больше людей, чем в США, и его руководство пошло на экономические реформы. Размер населения и богатство — основные строительные материалы для военной мощи, поэтому существовала серьезная вероятность значительного укрепления КНР в ближайшие десятилетия. Поскольку более могущественный Китай наверняка бросит вызов позициям США в Азии и, возможно, за ее пределами, Вашингтону ничего не остается, кроме как принять меры к замедлению темпов укрепления КНР.
Вместо того чтобы способствовать гармонии между Пекином и Вашингтоном, взаимодействие между двумя странами не смогло предотвратить соперничество и ускорило конец так называемого однополярного момента. Сегодня Китай и Соединенные Штаты вовлечены в то, что можно назвать только новой холодной войной — интенсивное соревнование в сфере безопасности, затрагивающее все аспекты их отношений. Это соперничество станет более серьезным испытанием для политиков США, чем первоначальная Холодная война, поскольку Китай, вероятно, будет более сильным конкурентом, чем Советский Союз в расцвете сил. И эта холодная война, с гораздо большей долей вероятности, станет горячей.
Ничего из этого не должно удивлять. Китай действует в точности так, как предсказывает реализм. Кто может обвинить китайских лидеров в стремлении доминировать в Азии и стать самым могущественным государством на планете? Уж точно не Соединенные Штаты, которые преследовали аналогичную цель, став гегемоном в собственном регионе и, в конечном счете, самой безопасной и влиятельной страны в мире. И сегодня Соединенные Штаты также действуют именно так, как и предсказывала реалистическая логика. Долгое время выступая против появления других региональных гегемонов, он рассматривает амбиции Китая как прямую угрозу и полон решимости сдержать продолжающийся подъем страны.
Однако чего можно было избежать, так это скорости и масштабов необычайного подъема Китая. Если бы во время однополярного периода руководители США думали о политике баланса сил, они бы попытались замедлить рост Китая и максимально увеличить разрыв по мощи между Пекином и Вашингтоном.
Так, начиная с 1980 года американские президенты предоставили Китаю статус «наиболее благоприятствуемой страны», благодаря которой республика получила наилучшие условия торговли с США. Подобное «кумовство» должно было закончиться с Холодной войной, а на смену должно было прийти новое двустороннее торговое соглашение между двумя странами, которое предусматривало бы более жесткие условия для Китая. Пойти на этот шаг, уверен Миршаймер, Вашингтон должен был бы, даже если подобное соглашение предполагало также менее благоприятным для США, учитывая небольшой размер китайской экономики, она понесла бы гораздо больший урон, чем экономика США.