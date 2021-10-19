Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Нынешнее противостояние КНР и США, которое многие уже окрестили новой холодной войной, было неизбежно. Тем не менее примечательным в случае с этими двумя державами было то, что Вашингтон во многом поспособствовал появлению своего конкурента, пишет Джон Миршаймер в статье, вышедшей 19 октября в Foreign Affairs.

«Три десятилетия назад закончилась Холодная война, верх в которой одержали США. Они были единственной великой державой на планете. Заглядывая на горизонт в поисках угроз, американские политики, похоже, не видели причин для беспокойства — особенно в отношении Китая, слабой и бедной страны, которая на протяжении более десяти лет была на стороне США в противостоянии с Советским Союзом», — отметил он.

Тем не менее некоторые зловещие признаки были: в Китае проживало почти в пять раз больше людей, чем в США, и его руководство пошло на экономические реформы. Размер населения и богатство — основные строительные материалы для военной мощи, поэтому существовала серьезная вероятность значительного укрепления КНР в ближайшие десятилетия. Поскольку более могущественный Китай наверняка бросит вызов позициям США в Азии и, возможно, за ее пределами, Вашингтону ничего не остается, кроме как принять меры к замедлению темпов укрепления КНР.

«Вместо этого США поощряли его», — подчеркнул Миршаймер. — Ведомые ошибочными теориями о том, что триумф либерализм неизбежен, а конфликты между великими державами навсегда уйдут в прошлое, и демократическая, и республиканская администрации проводили политику взаимодействия, которая стремилась помочь Китаю стать богаче. Вашингтон продвигал инвестиции в Китай и открыл стране дверь в мировую торговую систему, думая, что КНР станет миролюбивой демократией и ответственным участником международного порядка, возглавляемого США».

«Конечно, эта фантазия так и не осуществилась», — продолжил он. — Китай далек от того, чтобы принять либеральные ценности у себя дома и согласиться со статус-кво за границей, а по мере своего усиления становился все более репрессивным и амбициозным».

Вместо того чтобы способствовать гармонии между Пекином и Вашингтоном, взаимодействие между двумя странами не смогло предотвратить соперничество и ускорило конец так называемого однополярного момента. Сегодня Китай и Соединенные Штаты вовлечены в то, что можно назвать только новой холодной войной — интенсивное соревнование в сфере безопасности, затрагивающее все аспекты их отношений. Это соперничество станет более серьезным испытанием для политиков США, чем первоначальная Холодная война, поскольку Китай, вероятно, будет более сильным конкурентом, чем Советский Союз в расцвете сил. И эта холодная война, с гораздо большей долей вероятности, станет горячей.

Ничего из этого не должно удивлять. Китай действует в точности так, как предсказывает реализм. Кто может обвинить китайских лидеров в стремлении доминировать в Азии и стать самым могущественным государством на планете? Уж точно не Соединенные Штаты, которые преследовали аналогичную цель, став гегемоном в собственном регионе и, в конечном счете, самой безопасной и влиятельной страны в мире. И сегодня Соединенные Штаты также действуют именно так, как и предсказывала реалистическая логика. Долгое время выступая против появления других региональных гегемонов, он рассматривает амбиции Китая как прямую угрозу и полон решимости сдержать продолжающийся подъем страны.

«Неизбежный результат — конкуренция и конфликт. Такова трагедия великодержавной политики», — указал автор.

Однако чего можно было избежать, так это скорости и масштабов необычайного подъема Китая. Если бы во время однополярного периода руководители США думали о политике баланса сил, они бы попытались замедлить рост Китая и максимально увеличить разрыв по мощи между Пекином и Вашингтоном.

«Но как только Китай разбогател, американо-китайская холодная война стала неизбежной. Взаимодействие, возможно, было худшей стратегической ошибкой, которую совершила какая-либо страна в новейшей истории: нет сопоставимого примера великой державы, активно способствующей усилению равного конкурента. И сейчас уже слишком поздно что-то делать», — отметил он.

Так, начиная с 1980 года американские президенты предоставили Китаю статус «наиболее благоприятствуемой страны», благодаря которой республика получила наилучшие условия торговли с США. Подобное «кумовство» должно было закончиться с Холодной войной, а на смену должно было прийти новое двустороннее торговое соглашение между двумя странами, которое предусматривало бы более жесткие условия для Китая. Пойти на этот шаг, уверен Миршаймер, Вашингтон должен был бы, даже если подобное соглашение предполагало также менее благоприятным для США, учитывая небольшой размер китайской экономики, она понесла бы гораздо больший урон, чем экономика США.

«Напротив, президенты США неразумно продолжали ежегодно предоставлять Китаю статус наиболее благоприятствуемой нации. В 2000 году ошибка усугубилась тем, что этот статус стал постоянным, что заметно снизило влияние Вашингтона на Пекин. В следующем году Соединенные Штаты снова ошиблись, позволив Китаю вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Теперь, когда глобальные рынки открыты, китайский бизнес расширился, их продукция стала более конкурентоспособной, а Китай стал более могущественной державой», — заявил политолог.