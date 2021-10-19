Якутск, 19 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В 2021 году фонд капитального ремонта Якутии получил 27 предписаний об устранении нарушений, 38 предостережений и 46 протоколов об административном правонарушении. Недочёты обнаружило управление госстройжилнадзора республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Капремонт

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Последняя проверка вскрыла, что в одном из домов Якутска были нарушены сроки ремонта систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения. Ремонтные работы не только были завершены на месяц позже, чем планировалось, но и были проведены некачественно.

«Фонд капремонта несет ответственность за последствия ненадлежащего выполнения капремонта подрядчиками. В связи с отсутствием контроля за действиями подрядчика регоператору выдано предписание об устранении нарушений требований жилищного законодательства и установлен контроль за сроком их устранения», — отметил руководитель управления государственного строительного и жилищного надзора республики Павел Аргунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Якутске пострадала 10-летняя девочка. Ей на голову упал кусок штукатурки с козырька подъезда, недавно отремонтированного в рамках программы капитального ремонта. Люди возмущены качеством услуг.