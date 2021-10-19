Москва, , 09:28 — REGNUM Индия скоро откроет своё туристическое представительство в Москве. Об этом индийский посол в России Бала Венкатеш Варма рассказал в опубликованном 19 октября интервью газете «Коммерсантъ».

Венкатеш Варма India Embassy Moscow

По словам посла, во многих сферах сотрудничество России и Индии набирает обороты. Это, к примеру, область подготовки квалифицированных кадров, судостроение. Посольство Индии в России — одно из крупнейших зарубежных представительств этой страны, и его деятельность также расширяется.

«У нас появилось новое космическое представительство, новое энергетическое представительство, и я рад сообщить, что скоро в Москве откроется новое туристическое представительство», — сказал Венкатеш Варма.

Он добавил, что Москва и Нью-Дели сегодня делают ставку на развитие новых направлений сотрудничества в фармацевтике, керамике, химической промышленности, высокотехнологичных отраслях, робототехнике, интернет-банкинге. В целом можно говорить о революции в двусторонних отношениях, подчеркнул посол.

Бала Венкатеш Варма руководит индийской дипломатической миссией в России с 2018 года и в настоящее время завершает своё пребывание в Москве.

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