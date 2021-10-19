Таллахасси, США, 19 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Слушания по делу гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, экстрадированного из Кабо-Верде по причине обвинений со стороны США в отмывании денежных средств, назначены на 1 ноября. Об этом объявил судья Федерального суда США по Южному округу Флориды Джон О'Салливан в ходе заседания в видеоформате, сообщает ТАСС.

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В первый день слушаний венесуэльцу разъяснят обвинения в его адрес и его права. Адвокат Сааба Генри Белл полагает, что за этот срок может быть рассмотрена апелляция на арест, произведённый несмотря на дипломатический статус венесуэльца.

Сааб принял участие в заседании по видеосвязи. На данный момент он находится в тюрьме во Флориде.