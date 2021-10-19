Хабаровск, 19 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Хабаровском крае начался отопительный сезон — 435 котельных запущены в работу. Инженерная коммунальная инфраструктура готова к зиме полностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства региона.

Znamkaluga.ru Батарея отопления

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Для обеспечения топливом северных районов края запасено 34,7 тыс. тонн — что составляет 97% от плана. Каменный уголь, моторные масла и автомобильный бензин доставлены в полном объёме, поступило 18,8 тыс. тонн дизельного топлива (94%). Срок завершения завоза топлива в северные районы края — до 20 октября.

Ориентировочная стоимость «северного завоза» в навигацию 2021 года составила 1,7 млрд рублей.

В центральных и южных районах края на объектах коммунальной энергетики запас топлива, с учетом находящегося в пути, составляет 78,5 тыс. тонн угля и 4,8 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоснабжающие организации Владивостока намерены запустить отопление 21 октября.