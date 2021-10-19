Тула, 19 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Осенние каникулы для школьников в Тульской области продлятся с 25 октября до 7 ноября, сообщили в управлении пресс-службы облправительства по итогам заседания регионального оперштаба 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как пояснила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, каникулы начнутся 25 октября, с учётом четырёх праздничных дней учёбу школьники возобновят лишь 8 ноября, отдых продлится две недели.

На 18 октября, по информации регионального министерства образования, из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и новых случаев зарежения коронавируса приостановлена работа в 49 группах 40 детских садов, на дистанционную форму обучения переведены 155 классов 74 школ, 25 групп в девяти учреждениях среднего профессионального образования. Полностью в дистанционном режиме работают две школы.

Губернатор Алексей Дюмин поручил проработать вопрос перехода школьников региона на дистанционное обучение, если того потребует эпидемиологическая обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 октября в Тульской области вводится ряд новых ограничений — в частности, для посещения театров, музеев понадобится qr-код, также ограничена ночная работа общепита, а дети и подростки смогут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.