Москва, 19 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ включило Москву в группу регионов с высоким качеством управления финансами, сообщает 18 октября пресс-служба департамента финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Финансов

При составлении рейтинга учитывались сбалансированность основных показателей, качество бюджетного планирования, а также отсутствие нарушений Бюджетного кодекса РФ. В департаменте отметили, что пандемия коронавируса хотя и повлияла на структуру доходов и расходов столичного бюджета в 2020 году, не нарушила общей устойчивости. При этом в течение всего года он оставался на одном уровне — 30 млрд рублей. При этом дополнительные потребности сферы здравоохранения были профинансированы в полной мере.

«События 2020 года, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, оказали сильнейшее воздействие практически на все процессы, происходившие в экономике и социальной сфере. Благодаря оперативно принятым мерам, нам удалось сохранить сбалансированность бюджета Москвы, его доходную базу и обеспечить прозрачное и эффективное использование бюджетных», — прокомментировала глава департамента Елена Зяббарова.

Она также рассказала о работе по совершенствованию бюджетного процесса в столице, в частности, повышению финансовой дисциплины, развитию информационно-аналитических систем и проекте по централизации бухучёта государственных бюджетных учреждений города.