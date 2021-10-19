Челябинск, 19 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинской области 18 октября зарегистрировали 422 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них четверо школьников. Всего в регионе обнаружили уже 105 193 заразившихся.

Выздоровели 87 784 пациента. Больных COVID-19 насчитывается уже 12 198 человек. А скончались от этой болезни ещё 28 граждан.