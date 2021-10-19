Калуга, 19 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В рамках калужского гастрольного проекта «Поехали!» покажут 14 спектаклей пяти театральных команд. Показы пройдут со 2 ноября по 28 ноября на калужских площадках «Pro Art`s» и «ИКЦ», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра культуры Калужской области Павла Суслова.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

Всего на карте гастролей «Поехали!» четыре города России — Москва, Казань, Калуга и Нижний Новгород. Каждая площадка примет на своей сцене все коллективы, участвующие в проекте. В 2021 году участниками проекта «Поехали!» стали независимые театральные команды: «театр post» (Санкт-Петербург), Pro Art’s (Калуга), ЦТМ (Нижний Новгород), Временное объединение «Хронотоп» (Санкт-Петербург-Москва), Театральная площадка MOÑ (Казань) с совместными проектами Театральной лаборатории «Угол», «Театра.Акт» и Творческого объединения «Алиф», Театральная компания «Июльансамбль» (Москва).

«Проект «Поехали!» знакомит нас с творческими достижениями независимого театрального сектора. Обмен спектаклями, общение независимых коллективов служит обогащению творческим опытом друг друга, способствует зарождению новых видов искусства, развитию новых форм выражения творческих идей. И все это для наших калужских зрителей», — отметил Павел Суслов

Проект «Поехали!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Министерства культуры РФ.