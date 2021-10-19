Нижний Новгород, 19 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Hctorpedo.ru Хоккейный клуб «Торпедо»

В составе «Торпедо» дубль оформил нападающий Энди Мили. Ещё по шайбе забросили форварды Иван Чехович и Даниэль Заар.

У «Автомобилиста» точными бросками отметились нападающие Стефан Да Коста, Сергей Шумаков и Брукс Мэйсек.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 21 очко. «Автомобилист» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 22 очками.

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