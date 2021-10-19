Токио, 19 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Правительство Японии выразило Северной Кореи протест после того, как Пхеньян осуществил запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом на пресс-конференции 19 октября сообщил заместитель генсека японского правительства Ёсихико Исодзаки.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

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Он указал на то, что подобные пуски являются нарушением резолюций Совбеза ООН.

«Это крайне прискорбно. В связи с этим мы выразили протест по дипломатическим каналам», — отметил Исодзаки.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о двух снарядах, которые были выпущены со стороны КНДР в сторону Японского моря. По его словам, скорее всего, речь идёт о баллистических ракетах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый секретарь миссии КНДР при ООН Ким Ин Чхоль заявлял, что Северная Корея не будет без серьёзной причины задействовать свой ядерный потенциал. Он заверил, что сдерживание со стороны КНДР не направлено против конкретных стран или сил, а преследует цель защиты своих территории. Ким Ин Чхоль добавил, что Пхеньян задействует своё ядерное оружие только в случае вражеской агрессии.