Самара, 19 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. «Медицинское такси» намерены создать в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

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Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике.

«В регионе обсуждается возможность создания службы доставки пациентов с подозрением на COVID-19, что позволит разгрузить службу «скорой помощи», — говорится в сообщении пресс-службы

Отмечается, что для создания такого потребуется выделение дополнительных средств из бюджета области. В связи я с этим, данный вопрос был взят на контроль комитетом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены развернуть еще 250 инфекционных коек.