Гай, Оренбургская область, 19 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области возбудили уголовное дело после отравления 7-летней девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Алкоголь

Дело завели по факту сбыта и хранения продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Под подозрение попала 58-летняя женщина. Следователи считают, что она изготовила спиртосодержащую жидкость и продала 15-летнему подростку. Затем этот алкоголь распила группа несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка почувствовала себя плохо, вернувшись домой. Её доставили в больницу.