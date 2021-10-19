Тула, 19 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Новые ограничения в связи с осложнением ситуации с заболеваемостью ковидом вводят в Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Новые ограничения начнут действовать с 22 октября. В частности, при посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий, для получения стационарных и полустационарных услуг в соцучреждениях необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода.

Кроме того, организации общественного питания не смогут принимать посетителей в ночное время, с 00:00 до 07:00. Также кафе и ресторанам запрещено оказывать услуги группам из более чем 10 человек. Дети и подростки теперь не смогут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Ещё одно нововведение — медвузы получат право переводить на дистанционное обучение студентов третьих — шестых курсов и ординаторов, которые работают в учреждениях здравоохранения.

По данным за неделю с 12 по 18 октября зарегистрировано 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ, — это выше эпидемического порога на 22%. Зарегистрировано 1 159 случаев COVID-19, что на 12% выше уровня предыдущей недели.