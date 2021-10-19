Подольск, Московская область, 19 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Подмосковный «Витязь» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Клуб «Витязь»

В составе «Витязя» шайбы забросили форварды Даниэль Одетт, Вячеслав Лещенко, Георгий Савин, Ильдар Шиксатдаров и Миро Аалтонен.

У «Сибири» точными бросками отметились нападающие Олег Ли и Дмитрий Овчинников.

На сегодняшний день «Витязь» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 16 очков. «Сибирь» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 13 очками.

Читайте также: «Авангард» победил «Сочи» в матче с массовой дракой