Ульяновск, 19 октября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области после введения обязательной вакцинации от COVID-19 работников ряда отраслей значительно выросли темпы иммунизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Наталья Диева Вакцина

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Власти заявляют, что темпы вакцинации в области возросли почти вдвое. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Александра Гашкова, с 11 по 17 октября в среднем в сутки прививались 1906 человек (неделей ранее — 1278 жителей), по итогам недели прививки сделали 14 638 (неделей ранее — 8946).

Всего прививку от COVID-19 сделали 387 527 жителей региона, в том числе завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 317 963 человека, что составляет 48,8% от планового показателя.

Сначала прививочной кампании в Ульяновскую область поступило 487 312 комплектов вакцин.

Отметим, что в регионе обсуждают возможность введения самоизоляции для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября главный санитарный инспектор Ульяновской области Елена Дубовицкая подписала постановление об обязательной вакцинации работников образования, здравоохранения, обслуживания и некоторых других отраслей. Согласно документу, до 15 ноября вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80%, сотрудников.

Ранее ульяновские власти заявили о десятикратном увеличении нагрузки на первичное звено здравоохранения: помощь оказывают 37 организаций, где работают 677 участковых врачей, из них 73 человека находятся на больничном.