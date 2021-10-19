Владивосток, 19 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Приморье с начала года выловлено более 625 тыс. тонн водных биоресурсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе правительства региона.

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Край по уловам рыбы и морепродуктов занимает второе место среди регионов Дальнего Востока, уступая рыбакам Камчатки, но опережая сахалинских рыбопромышленников.

За девять месяцев приморские рыбаки добыли 625,2 тыс. тонн водных биоресурсов, в том числе около 420 тыс. тонн минтая и 76 тыс. тонн сельди.

В среднем за год добывается около 800 тыс. тонн водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбохозяйственные предприятия Приморья увеличили вылов иваси до 35 тыс. тонн — на 3 тыс. тонн больше уровня 2020 года. Промысловая обстановка позволяет добывать до 500 тонн этой рыбы в сутки.