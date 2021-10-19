Берлин, 19 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Газовая сделка между Китаем и Соединенными Штатами усугубит энергетический кризис в Европе, передает немецкий телеканал N-TV.

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«Если Пекин и Вашингтон заключат сделку, это может стать проблемой для Европы, ведь ее газовые хранилища недостаточно полны», — отмечает N-TV.

По данным телеканала, крупные китайские предприятия находятся на заключительном этапе переговоров с экспортерами США по поводу многомиллиардной сделки на поставку в КНР сжиженного природного газа. Договор может быть подписан до конца 2021 года.

Как передает N-TV, Россия могла бы помочь в урегулировании ситуации на рынке Европы, увеличив поставки по своим трубопроводам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол призвал к санкциям против России из-за того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.