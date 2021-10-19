Владикавказ, 19 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Колония №1 во Владикавказе работает в настоящее время в штатном режиме. Порядок в исправительном учреждении восстановлен. Об этом заявил 18 октября в ходе аппаратного совещания врио вице-премьер РСО-Алании Ирбек Томаев. Он также отметил, что удалось погасить бунт и не допустить побегов заключенных.

Антон Самарский Исправительная колония

«В настоящее время порядок в ИК-1 восстановлен, работа осуществляется в штатном режиме», — цитирует Томаева ТАСС.

Напомним, 15 октября в исправительной колонии №1 в городе Владикавказе заключенные устроили массовые беспорядки, в которых приняли участие около 200 человек. Для приведения ситуации в порядок пришлось привлечь дополнительные силы правопорядка. Бунт удалось погасить в течение суток. В настоящее время бунтовщиков делят на группы и переводят в исправительные учреждения других регионов, в частности в Дагестан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обысков, проведенных после беспорядков, было обнаружено у осужденных около 180 телефонов и другие запрещенные предметы. Ущерб колонии от погромов составил около 3 млн рублей.

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