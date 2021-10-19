Чита, 19 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Наряду с тем, что Забайкальский край находится в числе 30 регионов РФ с наиболее высоким показателем заболевания COVID-19 (рост наблюдается на протяжении пяти недель), в регионе отмечен существенный рост заражения коронавирусом среди детей от трех до шести лет. Об этом сообщила главный санитарный врач края Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«По сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости среди детей в возрасте от трех до шести лет составил 54%. Групповая заболеваемость среди детей не регистрируется, локализация коронавируса в детских коллективах осуществляется своевременно. Занос инфекции происходит восновном из домашних очагов», — пояснила Светлана Лапа.

По её словам, за последнюю неделю рост заболеваемости наблюдается в возрастной группе от семи до 14 лет — 16,1%, от 15 до 17 лет — на 51,2%.

«Наибольшую тревогу вызывают дети, посещающие учебные заведения. Нужно удержать ситуацию по организованным детям. И максимально увеличить темпы вакцинации против гриппа, особенно среди детей школьного возраста перед началом каникул», — отметила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 18 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 73 095, причём 808 из них обнаружили только за выходные (16−17 октября 2021 года).

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