Новосибирск, 19 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области ввели в эксплуатацию один из проблемных объектов — дом по улице Коммунстроевская. Он был включён в единый реестр проблемных объектов. Почти 200 дольщиков получили свое долгожданное жилье, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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По словам заместителя министра строительства области Алексея Колмакова, в 2021 году это уже восьмой проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В этом году мы существенно продвинулись в решении вопроса обманутых дольщиков. Сегодня введены в эксплуатацию восемь долгостроев, планируем, что еще несколько будут сданы до конца года. Кроме того, поданы ходатайства в отношении 40 проблемных объектов в московский ППК «Фонд», 12 домов уже получили одобрение, ждем принятия решения по остальным объектам», — отметил он.

Отметим, что первоначальный срок ввода дома на Коммунстроевской в эксплуатацию был в 3 квартале 2020 года, однако застройщик не смог достроить объект в установленные сроки.