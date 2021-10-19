Якутск, 19 октября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Жители Якутска опубликовали в соцсетях фотографии больших очередей в городской поликлинике №5. Люди жалуются на отсутствие приёма по талонам и частые столпотворения людей в период пандемии коронавируса, написало ИА SakhaDay.

Onf.ru В поликлинике

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«В пятой поликлинике постоянно толпа, сейчас пандемия, администрация на жалобы не реагирует. Это безобразие просто. Назначают на анализы по времени и не по времени, народ толпится, толкаются. Есть терминал, но отключён. 21 век и плюс пандемия такого быть не должно. Раньше люди талоны брали сейчас выключили, толкаются, орут, ругаются. Нужно принять меры», — пожаловались жители Якутска.

«Это же поликлиника! Все безопасно! Весь вирус в кинотеатрах и кафе сидит!» — иронизировал политолог и журналист Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, системы QR-кодов для посещения учреждений общепита, учреждений культуры и спортивных объектов в Якутии вводят с 20 октября.