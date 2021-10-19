Москва, 19 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. На российском авторынке сократился ассортимент автомобильных деталей. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные Autodoc.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Машина

Отмечается, что с начала 2021 года ассортимент автозапчастей снизился на 15−20%. Так, в начале года в России было представлено около 50 различных компаний, предлагающих тормозные колодки на конкретную модель, то в середине октября их количество уменьшилось до 40.

Кроме того, существенно снизилось число брендов моторного масла. Если в начале 2021 года их насчитывалось около 100, то к осени их количество снизилось до 70. Наблюдается также уменьшение выбора марок свечей зажигания — с 25 до 20.

На снижения ассортимента автодеталей повлияли трудности с логистикой, увеличение стоимости материалов, волатильность, дефицит электронных компонентов и непредсказуемость спрос.

По прогнозам экспертов, снижение ассортимента автомобильных товаров будет продолжаться. Сильнее всего сократится ассортимент тех деталей, которые связаны с электроникой.

Напомним, в сентябре 2021 года на российском авторынке был зафиксирован рост спроса на автомобильные товары на 83%.

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