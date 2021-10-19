Сеул, , 09:08 — REGNUM Баллистическая ракета малого радиуса действия, которую ранее запустила Северная Корея, пролетела 430−450 км и достигла высоты 60 км. Об этом 19 октября сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил республики Корея.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению южнокорейских военных, выпущенная КНДР ракета малой дальности — это баллистическая ракета подводных лодок.

«Был проведен пуск баллистической ракеты малой дальности. Существует оценка, что это баллистическая ракета подводных лодок», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что КНДР произвела запуск в 10:17 (04:17 мск) к востоку от Синпхо провинции Хамгён-Пукто в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский министр обороны Нобуо Киси заявил, что серьезную угрозу для всего международного сообщества, включая Японию, представляют собой продолжающиеся ракетные пуски КНДР.