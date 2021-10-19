Сеул, 19 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Баллистическая ракета малого радиуса действия, которую ранее запустила Северная Корея, пролетела 430−450 км и достигла высоты 60 км. Об этом 19 октября сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил республики Корея.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По мнению южнокорейских военных, выпущенная КНДР ракета малой дальности — это баллистическая ракета подводных лодок.

«Был проведен пуск баллистической ракеты малой дальности. Существует оценка, что это баллистическая ракета подводных лодок», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что КНДР произвела запуск в 10:17 (04:17 мск) к востоку от Синпхо провинции Хамгён-Пукто в сторону Японского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский министр обороны Нобуо Киси заявил, что серьезную угрозу для всего международного сообщества, включая Японию, представляют собой продолжающиеся ракетные пуски КНДР.