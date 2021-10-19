19 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 09:58 — REGNUM Венгерская оппозиция нашла новый ход в борьбе с бессменным премьер-министром Виктором Орбаном и правящей партией Fidesz. По итогам праймериз, проведенных шестью оппозиционными партиями, которые ранее шли на выборы отдельными колоннами, принято решение выдвинуть единым кандидатом на парламентских выборах мэра небольшого венгерского города Ходмезовашархей Петера Марки-Зай. Он и станет главным соперником Орбана в избирательной кампании 2022 года. Интрига тут еще и в том, что Марки-Зай — католик, отец семерых детей, придерживающийся консервативных взглядов. До сих пор венгерская оппозиция выставляла против премьера политиков либеральных взглядов. Но теперь с Орбаном, который подчеркивает свои консервативные убеждения и приверженность защите христианства, сразятся на его поле.

Иван Шилов © ИА REGNUM

И за всем этим будут внимательно наблюдать в соседней Польше и, видимо, в Ватикане. Ведь расстановка сил на польской политической сцене во многом схожа с тем, что наблюдается в Венгрии. Польской оппозиции никак не удается найти способ одолеть правящую коалицию во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), которая уже дважды, в 2015 и 2019 годах, побеждала на парламентских выборах и имеет все шансы выиграть их в третий раз в 2023 году. Проблема в том, что основной электорат оппозиционных сил, так называемые проевропейские поляки, недостаточен, чтобы завоевать парламентское большинство и сформировать правительство. Нужно привлекать дополнительные группы избирателей, однако многих из них отталкивают радикальные антикатолические взгляды левого крыла объединенной оппозиции. В этой ситуации противники «Права и Справедливости» могли бы внимательно присмотреться к венгерскому прецеденту и в случае успеха Марки-Зая на выборах 2022 года подыскать в своих рядах такого же политика, исповедующего консервативные католические взгляды и одновременно являющегося сторонником примирения Польши с Европейским союзом, с которым ее ссорит PiS.

Партия Право и Справедливость в Польше Adrian Grycuk

Безусловно, подобный ход потребует от оппозиции союза с Католической церковью в Польше и Ватиканом. Что касается Святого престола, то, на наш взгляд, он может пойти на такой проект. «Право и Справедливость» не является любимчиком Ватикана, который не забыл, как во время миграционной волны в Европе в 2015—2017 годах правящая польская партия проводила агрессивный курс против приема беженцев. Немного сложнее будет договориться с Конференцией католического епископата Польши. Среди многих епископов PiS пользуется популярностью, хотя не столько в силу декларируемых ею консервативных убеждений, сколько по причине отсутствия адекватной альтернативы в оппозиционных рядах, где иногда слышны нападки на Костел и требования лишить его присутствия в общественной жизни поляков. Однако даже в этой ситуации есть епископы и даже кардиналы, которые симпатизируют оппонентам правящей партии. В случае выдвижения оппозицией кандидата, который пообещает Костелу сохранить его привилегии, поддерживающих ее иерархов, очевидно, станет гораздо больше. При этом также с большой долей уверенности можно предположить, что свою помощь выдвиженцу оппозиции окажет Святой престол.

Ватикан Citizen59

Ведь Ватикан уже давал понять Конференции католического епископата Польши, что ему не нравится созданный имидж Костела как верного защитника «Права и Справедливости». Недавно польские епископы побывали в Ватикане в рамках совершаемого раз в пять лет визита ad limina. По итогам общения в государственном секретариате Святого престола архиепископ Вроцлавский Юзеф Купный в интервью Katolicka Agencja Informacyjna отметил: «Здесь предметом обсуждения в первую очередь были отношения между государством и Церковью. Я был удивлен знанием ситуации в Польше, продемонстрированным государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Мы услышали от него среди прочего, что отождествление Церкви с одной политической силой вредит самой Церкви, потому что в этом случае нас не воспринимают такими, какими мы должны быть, сообществом, открытым для всех. Нас попросили подчеркнуть тот факт, что Церковь стоит над политическими разделениями, и еще сильнее сказать, что моральные принципы, которые мы провозглашаем, проистекают из Евангелия».

Пьетро Паролин Kremlin.ru

Даже в такой формулировке это играет против PiS, которой нужна безоговорочная поддержка Костелом ее политики. Но польские епископы уже в ней отказывают правящей партии. Как ранее отмечало ИА REGNUM, в ситуации с попыткой беженцев с Ближнего Востока проникнуть через польско-белорусскую границу, что председатель «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский назвал «самым серьезный кризисом с момента окончания холодной войны», Костел сыграл в пользу мигрантов. Председатель Конференции архиепископ Познаньский Станислав Гондецкий призвал организовать сбор средств, которые будут использованы для поддержки деятельности благотворительной католической организации Caritas для мигрантов и беженцев как в Польше, так и за рубежом. По его словам, Caritas Polska «запустит общенациональную программу поддержки беженцев на нашей родине — от духовной, психологической и социальной помощи до профессиональных консультаций, межкультурной поддержки и поддержки волонтерства в приходах и в СМИ». И это первая ласточка. Она не делает весны, но предвещает ее.

Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Elekes Andor

Ход за оппозицией. Реализация венгерского сценария выдвижения консервативного католика, сторонника ЕС и европейских взглядов против PiS при поддержке Конференции католического епископата Польши и Ватикана даст ему хорошие шансы одержать победу. А вот прежний инерционный сценарий обвинений правящей партии в намерении пойти на Polexit и продвижение либеральной повестки, как показывает практика, успеха не приносит.