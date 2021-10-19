Вашингтон, 19 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Одобренное на прошлой неделе Конгрессом США повышение лимита заимствований на $480 млрд «даёт глубокую уверенность в том, что минфин США сможет продолжить финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года». Однако это не более чем «временная передышка». Такое мнение высказала министр финансов Джанет Йеллен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

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В письме, которое глава ведомства направила ряду влиятельных членов обеих палат Конгресса США, Йеллен подчеркнула, что американские законодатели должны одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга США или приостановить действие данного лимита.

При этом «определённые чрезвычайные меры» минфин США должен будет принять до 3 декабря, указала Йеллен.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября члены палаты представителей Конгресса США одобрили повышение лимита государственного долга на $480 млрд. Повышение потолка госдолга позволит покрывать расходы, согласно расчётам минфина, до 3 декабря. На следующий день повышение потолка государственного долга до $28,9 трлн утвердил глава Белого дома Джозеф Байден.