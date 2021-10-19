Москва, 19 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Доля незаконно возведённых складских строений в Москве составляет 23%, сообщил 19 октября начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Склад

По его словам, за первые девять месяцев 2021 года в столице выявили 195 незаконных складов общей площадью 47,6 тыс. кв. м.

«В 2021 году из 195 объектов демонтировано 89 общей площадью 34 505 квадратных метров. Остальные постройки складского назначения находятся в работе, поскольку процесс от выявления до демонтажа может занимать несколько месяцев», — рассказал Овчинский.

При этом чиновник заверил, что в ходе планомерной работы все нарушения устраняются.

Начальник инспекции обратил внимание на ситуацию в районе Хорошево-Мневники, где были обнаружены незаконные склады общей площадью 1,8 тыс. кв. м. Сейчас эти объекты демонтированы.