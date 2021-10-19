Горно-Алтайск, 19 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. В Республике Алтай фиксируют рост заболеваемости COVID-19 четвёртую неделю подряд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за последние семь дней прирост носителей коронавируса составил 12,9%.

Госпиталь

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В связи с этим власти республики вновь расширяют сеть моногоспиталей для лечения ковид-пациентов. В воскресенье, 17 октября к имеющимся госпиталям на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД, республиканской больницы, а также Майминской и Усть-Канской районных больниц добавили два стационара в Чемальской и Чойской районных больницах.

«Общее число коек для пациентов с COVID-19 достигло 408, все с кислородной подводкой, из них задействовано 316 коек, резерв составляет 22,5%», — отметила первый замминистра здравоохранения республики Людмила Григоричева.