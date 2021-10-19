Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Петербурга около 9 часов утра 19 октября пошел первый в этом сезоне снег. Он идёт вместе с дождем. Кроме того, в городе возможно образование гололедицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый снег в Петербурге (архивное фото)

По данным петербургского гидрометцентра, сегодня в городе пройдут местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +2…+4 градуса.

Как объяснил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, 19 октября регион останется в тылу циклона, в зоне холодных северных ветров.

«Это сохранит облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, ближе к вечеру возможно образование гололедицы», — отметил Леус.