Чита, 19 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Забайкалье выпавший снег и образовавшаяся на полях ледяная корка осложнили уборку урожая и привели к его частичной гибели. В Приаргунском, Калганском, Александрово-Заводском, Краснокаменском, Шилкинском районах уже введены режимы ЧС, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края Корка снега на полях в Забайкалье

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«Обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах», — пояснил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

По его словам, аграрии в этом году имели хорошие виды на урожай, но из-за переувлажнения почвы долго не могли войти в поля. В связи с этим уборочный процесс затянулся как минимум на две недели и сельхозтоваропроизводители не успели своевременно завершить работы.

«Ледяная корка и раннее установление снежного покрова сейчас вновь мешают сельхозтехнике вести уборочные работы. Тем не менее, в большинстве хозяйств намерены после таяния снега продолжить сбор урожая. Выводы делать пока рано, о стопроцентной гибели говорить не приходится. Будем надеяться, что погода позволит убрать часть попавших под осадки посевов», — пояснил руководитель аграрного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, мокрый снег в Забайкалье выпал в конце сентября 2021 года. К 17 октября дорожная обстановка значительно осложнилась. Ппостановления о вводе режима ЧС намерены ввести ещё несколько муниципальных районов.

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