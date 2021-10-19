Самара, 19 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Еще 250 инфекционных коек намерены развернуть в медучреждениях Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

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Сообщается, что в настоящее время в 31 госпитале региона развернуто 7749 коек, в том числе 129 мест было оборудовано на прошлой неделе.

«В ближайшие дни начнется подготовка еще 250 коек за счет Челно-Вершинской, Кошкинской центральных районных больниц и роддома Баныкина в Тольятти», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники министерства здравоохранения области прорабатывают возможность увеличить количество инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него до десяти тысяч мест.

Сообщается, что в госпиталях области сейчас лечатся пациенты, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой форме. Больше половины из них нужна кислородная поддержка.