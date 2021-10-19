Магас, 19 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Ингушетии задержан глава крупнейшей в республике производственно-торговой компании «Строймаркет» Багаудин Дахкильгов. В его доме и по месту работы предварительно были проведены обыски, после чего владельца компании задержали, пишет ТАСС.

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По данным источника, оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках дела о мошенничестве. «Интерфакс» пишет о якобы имеющихся преступлениях в сфере обналичивания денежных средств через «Строймаркет». Подтверждения этой информации пока нет.

СМИ пишут о якобы имевшихся в последнее время проблемах у компании, в том числе долгов и кредитов, а также убытков в результате пожара в филиале фирмы в Малгобекском районе. Отметим, комментариев правоохранительных органов по поводу данного задержания на официальных сайтах также нет.