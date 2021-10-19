Ульяновск, 19 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Ульяновской области, где установилась сухая и тёплая погода, продолжают регистрировать палы сухой травы. Это следует из обновлённых данных управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зеленая трава

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По данным ведомства, 18 октября спасатели потушили четыре возгорания сухой травы: очаги были зарегистрированы в Ульяновске, Вейшкамском, Карсунском и Сурском районах.

Все травяные пожары были небольшими, их удалось оперативно ликвидировать. Общая площадь возгорания за сутки составила 0,146 гектара.

Напомним, что 17 октября в Ульяновской области спасатели потушили девять возгораний сухой травы общей площадью 1,15 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 и 18 октября в Ульяновской области произошли лесные пожары в Мелекесском районе. Огнём было пройдено более 3 гектаров. Спасатели в связи с установившейся тёплой погодой призывают жителей быть максимально осторожными при обращении с огнём, напоминая, что до конца октября в регионе действует особый противопожарный режим.