Москва, 19 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. После испытаний новой ракеты дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» возросла в два раза. Об этом 19 октября рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны России Береговой комплекс «Бал»

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — приводит его слова ТАСС.

Также источник отметил, что в результате этого БРК «Бал» стал сопоставим по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковую ракету «Оникс» (комплекс и ракета разработаны в НПО машиностроения).

Уточняется, что в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», разработавшей и производящей «Бал», эту информацию не стали комментировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер» прошли в России без участия человека.