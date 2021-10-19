Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка ХК «Авангард»

Матч начался с массовой драки, которую инициировали хоккеисты «Сочи». В поединках сошлись Богдан Якимов и Илья Каблуков, Джей Си Липон и Павел Дедунов, а также Виктор Балдаев с Никитой Комаровым.

В составе «Авангарда» шайбы забросили Арсений Грицюк, Александр Дергачёв, Оливер Каски и Наиль Якупов, оформивший дубль.

У «Сочи» отличились Артём Николаев, Андрей Баканов, сделавший дубль, и Василий Глотов.

На сегодняшний день «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 22 очка. «Сочи» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 12 очками.

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