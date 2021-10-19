Новосибирск, 19 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта Новосибирской области — многофункциональной ледовой арены занято более 650 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске

По информации министерства строительства региона, сегодня на объекте развернуты все направления для создания теплового контура здания.

Строители приступили к комплексу работ по обустройству кровли основной арены спорткомплекса — после укладки профлиста, здесь будет проведены работы по пароизоляции, утеплению и укладке фальцевой кровли. На объект завезены стеклопакеты для установки витражей на основной и малых аренах.

В здании ледовой арены продолжается заливка полов, устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтаж металлических конструкции фасада основной арены.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Отметим, строительство многофункциональной ледовой арены в Новосибирске осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.