Тбилиси, , 08:55 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в Рустави, призвал жителей страны не поддерживать правящую партию «Грузинская мечта» на втором туре выборов в органы самоуправления. Это обращение было обнародовано в соцсети Facebook.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Призываю спецназ и полицию, не разгоняйте мирные акции собственного народа. Тех людей, кого вы обязаны защищать, — написал он. — Призываю представителей правительственных СМИ, открыто говорить правду и отказаться от явной лжи».

Сааакашвили также обратился к госслужащим и заявил, что они ничем не обязаны государству, а государство им должно, так как те трудятся за «мизерную зарплату». Экс-президент пообещал «большое примирение» в Грузии.

Напомним, первый тур местных выборов в Грузии прошел 2 октября. К этой дате в страну вернулся Саакашвили, чтобы поддержать свою партию «Единое национальное движение» (ЕНД). Экс-президента задержали и поместили под стражу, так как он заочно был признан виновным в ряде преступлений. Саакашвили заявляет, что победа ЕНД партии на выборах поможет ему выйти на свободу.

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