Кызыл, 19 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 13 021. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 64 новых носителя.

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«Из 64 заболевших мужчин — 22, женщин — 42. По возрасту: детей до 17 лет — 26, от 18 до 49 лет — 19, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 8», — отметили в минздраве.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 355 пациентов, в том числе 62 ребёнка. Состояние 72 больных оценивается, как тяжёлое. 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда для ковид-пациентов составила около 79%. На амбулаторном лечении остаются ещё 357 носителей коронавируса.