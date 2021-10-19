Ярославль, 19 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Планы огородить забором часть Павловской рощи в Ярославле возникли по требованию Роспотребнадзора, которое подкреплено решением суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarnews.net Павловская роща

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия города объявила общественные обсуждения предлагаемых изменений. Часть рощи планируется огородить забором, создав таким образом санитарную зону для водозабора Северной водопроводной станции, которая находится рядом с рощей.

Сама станция была достроена ещё в 1980-м году, но именно сейчас Роспотребнадзор потребовал выделить санитарную зону.

«По требованию Управления Роспотребнадзора по Ярославской области и на основании решения Ленинского районного суда г. Ярославля АО «Ярославльводоканал» разработал Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, установленными федеральным законодательством, первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (Северной водопроводной станции) подлежит ограждению. Ограждение относится к капитальным объектам», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Роща является особо охраняемой природной территорией и при этом — местом отдыха тысяч жителей Дзержинского района. В правительстве области говорят, что появление глухого забора, запрещающего доступ на территорию около 15 тысяч квадратных метров, законно.

«В соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации в составе земель ООПТ допускается ограниченная хозяйственная деятельность только на специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Во исполнение решения суда АО «Ярославльводоканал» инициировал процедуру подготовки соответствующих материалов по выделению зоны ограниченного хозяйственного использования в памятнике природы», — сообщили в областном правительстве.

Сейчас подготовлены материалы комплексной оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Они и вынесены на общественное обсуждения. Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, при которой будет учитываться и мнение общественности. В правительстве области заявляют, что говорить об огораживании части территории рощи «преждевременно». Власти говорят о том, что жители могут повлиять на окончательное решение по этому вопросу.

«Заинтересованные граждане могут направить свои замечания и предложения в Администрацию Дзержинского района, путем участия в общественном обсуждении проекта», — сообщили в областном правительстве.

Пока что ситуация выглядит следующим образом. Северная водопроводная станция — важнейший объект городской инфраструктуры. Закон требует создать для неё охранную зону, без которой, к слову, она обходилась с 1980-го года. Создание такой зоны потребует «обрезания» рощи как места отдыха жителей крупнейшего района города.

Есть ли какие-то альтернативные решения, которые позволят продолжить работу станции без ущерба для горожан? Пока что власти не дают ответа на этот вопрос. Но поискать его, как минимум, стоит. Желательно, при участии самой общественности.