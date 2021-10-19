Защитники оспорят приговор якутскому шаману
Якутск, 19 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Адвокат шамана из Якутии Александра Габышева намерен обратиться в девятый кассационный суд общей юрисдикции. Цель кассационной жалобы — отменить принудительное лечение шаману, сообщил 19 октября его адвокат Алексей Прянишников в своём телеграм-канале.
По словам Алексея Прянишникова, лечащий врач шамана произвёл впечатление доброжелательного человека. Через три месяца состояние Александра Габышева снова оценят, и будет принято решение о целесообразности его дальнейшего лечения.
Как сообщало ИА REGNUM, шамана Александра Габышева, выступавшего против политики президента РФ Владимира Путина, 25 сентября отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу Новосибирска. Такое решение принял Верховный суд Якутии. Шаман был задержан в Бурятии в сентябре 2019 года во время пешего поход из Якутии в Москву, целью которого было «изгнать Путина» и «вернуть народовластие».